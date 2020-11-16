Премьер-министр Молдавии поздравил Санду с победой на выборах

Премьер-министр Молдавии Ион Кику поздравил Майю Санду с победой на выборах президента страны. Она представляет проевропейскую Партию действия и солидарности.

«Поздравляю избранного президента, госпожу Майю Санду, желаю ей успехов и сил для работы в интересах народа и нашей страны», — написал премьер на своей странице в Facebook.

Он также поблагодарил ЦИК и всех госслужащих, кто обеспечивал проведение выборов главы страны.

Сама Майя Санду уже объявила о своей победе на выборах. Она набрала 54% голосов и обогнала действующего президента Молдавии Игоря Додона. Центризбирком страны уже посчитал все бюллетени, осталось выяснить, сколько голосов за кандидатов отдали за границей. Пока разрыв между Санду и Додоном составляет более 115 тысяч голосов.

Майя Санду поблагодарила всех за поддержку и пообещала, что после вступления в должность она займется объединением общества для достижения общих целей. Она также заявила, что в стране нужна развитая экономика, чтобы людям не хотелось уезжать в другие государства.