Мир 05 марта 2024, 05:32 Премьер-министр Литвы отказался от слогана своей предвыборной кампании из-за Путина Премьер-министр Литвы Шимоните отказалась от слогана, схожего с лозунгом Путина Freepik

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Премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните, участвующая в предвыборной гонке на пост президента государства, поменяла лозунг своей кампании из-за схожести со слоганом российского лидера Владимира Путина на выборах в 2018 году, передало LRT.

Предвыборный штаб Шимоните выдвинул свою программу под фразой: «Сильный президент — сильная страна». Из-за этого на Шимоните ополчились пользователи соцсетей. Они напомнили ей слоган компании Путина в 2018 году: «Сильный президент — сильная Россия».

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«Да, формулировка, как она звучит сейчас, вызывает определенные ассоциации — наверное, ее неуместно использовать, можно сказать другими словами», — заявила глава штаба литовского премьера Миндаугас Линге.

Ранее Ингрид Шимоните заявила, что Украина не достигла тех результатов в конфликте, которых ждали западные страны. По ее словам, Западу придется рассчитывать, что сценарий будет развиваться иначе. Она назвала 2024 год трудным с политической и с военной точки зрения.