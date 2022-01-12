Премьер-министр Казахстана обозначил задачу для нового правительства

Задача нового правительства Казахстана — вывести страну из крупного кризиса. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов на первом заседании нового кабмина.

«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения», — процитировало слова политика РИА «Новости».

В список поставленных задач Смаилов включил сохранение роста экономики, борьбу с пандемией коронавируса, восстановление страны после погромов и в целом выведение страны из кризиса.

Смаилов подчеркнул, что эти задачи очень масштабные и сложные, и сложности им добавляет необходимость решать их в экстренной ситуации. Новый премьер-министр сделал акцент на том, что от работы правительства ждут реальных результатов.

Премьер-министром Казахстана Алихана Смаилова назначил президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 января. Его кандидатуру ранее одобрили депутаты нижней палаты парламента. Правительство Казахстана Токаев отправил в отставку 5 января — к этому решению его привели беспорядки, в которые переросли митинги из-за газа.