Премьер-министр Казахстана обозначил задачу для нового правительства
Премьер Казахстана Смаилов: новое правительство должно вывести страну из кризиса
Задача нового правительства Казахстана — вывести страну из крупного кризиса. Об этом заявил премьер-министр страны Алихан Смаилов на первом заседании нового кабмина.
«Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения», — процитировало слова политика РИА «Новости».
В список поставленных задач Смаилов включил сохранение роста экономики, борьбу с пандемией коронавируса, восстановление страны после погромов и в целом выведение страны из кризиса.
Смаилов подчеркнул, что эти задачи очень масштабные и сложные, и сложности им добавляет необходимость решать их в экстренной ситуации. Новый премьер-министр сделал акцент на том, что от работы правительства ждут реальных результатов.
Премьер-министром Казахстана Алихана Смаилова назначил президент республики Касым-Жомарт Токаев 11 января. Его кандидатуру ранее одобрили депутаты нижней палаты парламента. Правительство Казахстана Токаев отправил в отставку 5 января — к этому решению его привели беспорядки, в которые переросли митинги из-за газа.