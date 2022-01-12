Премьер-министр Казахстана дал новые указания правительству

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал новые указания правительству. Он огласил распоряжения на первом заседании нового правительства страны.

Министерству обороны Смаилов поручил разработать список реформ для разведки и вооруженных сил.

«Министерству обороны совместно с заинтересованными органами выработать предложения по реформированию вооруженных сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в аппарат совета безопасности на ближайшее заседание», — процитировало РИА «Новости» поручение чиновника.

Минобороны Казахстана также должно теперь заняться вопросами повышения денежных выплат военным спецподразделений, обеспечения военно-транспортной авиацией, техникой и оружием. Также Смаилов распорядился сильнее контролировать оборот оружия и распространение религиозного экстремизма и заняться вопросами улучшения правовой поддержки полиции.

Предложения по укреплению спецназа МВД и Национальной гвардии министрам внутренних дел следует подготовить за ближайшую неделю.