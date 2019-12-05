Премьер-министр Канады высмеял Трампа за опоздание на саммит НАТО
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо осмеял президента США Дональда Трампа в компании британского премьер-министра Бориса Джонсона и президента Франции Эммануэля Макрона за опоздание на саммит. Их разговор засняли на видео и выложили в Сеть. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Fox News.
Дональд Трамп на 40 минут опоздал на встречи с принцем Чарльзом и канадским премьером. Кроме того, менять свое расписание из-за этого пришлось и Макрону.
«Он опоздал, потому что на 40 минут затянул пресс-конференцию», — объяснил Трюдо.
Борис Джонсон уточнил, действительно ли это так.
«Видели, как у его помощников челюсти упали?», — добавил канадский премьер.
На видео заметно, что Макрон также прокомментировал опоздание Трампа, однако речь разобрать нельзя.