Премьер-министр Канады высмеял Трампа за опоздание на саммит НАТО

Дональд Трамп на 40 минут опоздал на встречи с принцем Чарльзом и канадским премьером. Кроме того, менять свое расписание из-за этого пришлось и Макрону.

«Он опоздал, потому что на 40 минут затянул пресс-конференцию», — объяснил Трюдо.

Борис Джонсон уточнил, действительно ли это так.

«Видели, как у его помощников челюсти упали?», — добавил канадский премьер.

На видео заметно, что Макрон также прокомментировал опоздание Трампа, однако речь разобрать нельзя.