Премьер-министр Канады уехал из резиденции из соображений безопасности

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей съехал из официальной резиденции по соображениям личной безопасности. Причиной стали акции протестов против ковид-ограничений, которые происходят по всей стране. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на информаированные источники.

«На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны», - сообщил анонимный собеседник телеканала.

Ранее тысячи водителей-дальнобойщиков и других протестующих прибыли к Парламентскому холму в Оттаве. Они призывают к отмене обязательной вакцинации и других ограничений, связанный с COVID-19. При этом организаторы призывают собравшихся к мирной акции, а полицейские приведены в состояние повышенной готовности.

По данным CBS, в ближайшее время ожидается рост числа протестующих, поскольку инициаторы акции и их сторонники покидают пункты сбора в разных частях Оттавы и направляются к Парламентскому холму. Грузовики, установленные перед зданием парламента на Веллингтон-стрит, украшены баннерами с критикой антиковидных мер и самого Трюдо.

В настоящий момент протест носит мирный характер, подчеркивает телеканал.

Ранее стало известно, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на карантин из-за того, что один из троих его детей заразился коронавирусом.