Мир 11 сентября 2023, 01:44 Премьер-министр Канады не смог вылететь из Индии после саммита G20 CTV: делегация Канады не может вылететь из Индии в связи с поломкой самолета Freepik

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Канадский премьер-министр Джастин Трюдо и вся делегация Канады вместе с журналистами, которые прибыли в Индию для участия в саммите G20, не могут покинуть Нью-Дели из-за поломки самолета. Информацию об этом опубликовал телеканал CTV.

В публикации сказано, что у воздушного судна техническая неполадка, которую нельзя решить быстро. Из-за этого делегация пока остается в индийской столице. Когда Трюдо вместе с командой сможет вернуться домой — неизвестно.

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Саммит «Большой двадцатки» прошел в Индии. В нем приняли участия представители всех стран, входящих в G20 и ряда других государств — Египта, Бангладеша, Испании, Нигерии, Маврикия, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Россию в Нью-Дели представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее американский президент Джо Байден заявил о достижения «достаточного согласия» на саммите G20 насчет «справедливого» мира на Украине. Еще стало известно, что глава Штатов публично оконфузился на мероприятии.