Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявит состав нового правительства

Состав правительства Канады обновится. Премьер-министр Джастин Трюдо объявит состав нового правительства государства 25 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал CBC.

По данным источника, в правительстве «появятся новые лица, а часть бывших глав ведомств могут покинуть кабинет». Некоторые старые члены правительства сохранят свои позиции.

Трюдо планирует соделать так, чтобы кабинет министров сохранил гендерное равенство. По данным источников, пост главы Министерства обороны страны может занять женщина, передало ИА НСН.

Ранее власти Канады ввели обязательную вакцинацию для всех государственных служащих. Под эту категорию попали полицейские, чиновники и военные