Премьер-министр Японии выступил за реформу Совбеза ООН из-за спецоперации на Украине

Премьер-министр Японии Фумио Кисида предложить провести реформу Совета Безопасности ООН в связи со спецоперацией России на Украине. Об этом сообщило агентство Kyodо.

Заявление прозвучало на съезде правящей Либерально-демократической партии. О сути возможных реформ Кисида не говорил.

Совет Безопасности ООН — постоянно действующий орган, на котором лежит ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Россия — один из пяти постоянных членов Совбеза, имеющий право вето. Оно позволяет отвергать проект любой резолюции СБ ООН независимо от того, какой поддержкой он пользуется.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту людей, «которые на протяжение восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Минобороны РФ уточнило, что российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.