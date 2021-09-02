Премьер-министр Японии Суга отказался приезжать на ВЭФ

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга не посетит Восточный экономический форум (ВЭФ) в этом году. Он также отказался записать видеообращение.

«Премьер-министр не посетит ВЭФ в этом году, также не планируется его выступление с видеообращением. Он не получал приглашения на этот форум», — заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь Кабинета министров Кацунобу Като.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на источник в японском МИД сообщало, что Суга готов был приехать на ВЭФ, но не получил приглашение. Другой источник издания предположил, что премьер-министра не пригласили на форум, потому что его политическое будущее на посту туманно, а Россия хочет вести диалог с долгосрочным и стабильным японским правительством.

Шестой Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 2 сентября. Продлится он до 4 сентября. Некоторые участники будут выступать онлайн, а некоторые — офлайн. Площадкой для проведения мероприятия, в котором примут участие более 50 стран, стал кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Отдельные студии будут работать в интерактивном режиме телемостов в Сеуле, Шанхае и Токио.