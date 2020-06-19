Премьер-министр Японии решил не приезжать на парад Победы

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не поедет на парад Победы в Москву. В японском правительстве объяснили отказ визита желанием премьера сосредоточиться на решении проблем с коронавирусом.

Заместитель главы департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма заявил на заседании парламентского комитета по делам Окинавы и северных территорий, что Абэ «пропустит» парад Победы в Москве. Об этом сообщило агентство Киодо.

Синдзо Абэ был приглашен на парад Победы и 9 мая, который перенесли на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Предполагалось, что премьер-министр проведет саммит с президентом России Владимиром Путиным во время поездки.

Последний раз Абэ и Путин встречались во Владивостоке в сентябре прошлого года. Они в очередной раз обсуждали курильский вопрос, который мешает России и Японии подписать послевоенный мирный договор.

По словам Абэ, Япония рассчитывает на восстановление суверенитета над Южными Курильскими островами, которые сейчас принадлежат России.

В поправках к Конституции, голосование по которым начнется на следующей неделе, есть положение о целостности и неотчуждаемости территории. Если поправку внесут, Россия не сможет передать Курильские острова Японии по Конституции.