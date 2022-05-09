Премьер-министр Японии объявил о запрете на импорт российской нефти

Япония приняла «тяжелое решение» по запрету импорта нефти из России.Об этом сообщил премьер-министр страны Фумио Кисида по итогам онлайн-саммита «Большой семерки». По его словам, «единство стран G7 важнее всего». Заявление премьер-министра привело РИА «Новости».

«Что касается нефти, то для нашей страны, во многом зависящей от импорта энергоресурсов, это очень тяжелое решение, но сейчас время, когда единство G7 важнее всего. С учетом заявления лидеров „семерки“ мы решили принять меру по запрету импорта российской нефти. Япония продолжит для защиты мирового порядка тесно взаимодействовать с G7 и другими странами», — сказал Кисида.

Одновременно с этим он подтвердил намерение Японии сохранить доли в проектах «Сахалин-1» и Сахалин-2» по добыче природного газа и нефти. Импорт нефти по этим проектам страна также намерена сокращать.

«Что касается импорта нефти из принадлежащей нашей стране доли, то <...> мы будем сокращать его поэтапно, чтобы минимизировать отрицательное влияние на жизнь населения и деловую активность», — сказал премьер.

Видеоконференция лидеров G7 с участием президента Украины Владимира Зеленского состоялась в воскресенье, 8 мая.

Ранее сообщалось, что государства-участники G7 намерены избавиться от зависимости от поставок российских энергетических ресурсов. Об этом говорится в заявлении лидеров «Большой семерки» по итогам видеоконференции. Лидеры G7 отметили, что работа по отказу от российских энергоресурсов будет проходить в тесной кооперации с партнерами, «чтобы гарантировать стабильные и устойчивые глобальные поставки энергетики, а также доступные цены для потребителей». Кроме того, по мнению участников конференции, это поможет ускорить процесс перехода от ископаемого топлива к «чистой энергетике».