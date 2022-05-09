Премьер-министр Израиля заявил о новом этапе войны с террором

Израиль находится в начале нового этапа войны с террором. Об этом заявил премьер-министр государства Нафтали Бенет. На фоне нападений на граждан страны, произошедших за последние два месяца, он распорядился создать национальную гражданскую гвардию. Заявление приведено на странице МИД Израиля.

Первостепенно задачей государства Беннет объявил возращение личной безопасности граждан.

«Мы продвигаем два очень важных вопроса. Основной — это создание национальной гвардии. Я поручил Совету национальной безопасности по согласованию с Министерством внутренней безопасности представить правительству до конца этого месяца упорядоченный и подкрепленный бюджетом план создания национальной гражданской гвардии», — сообщил премьер-министр.

Он отметил, что национальная гражданская гвардия будет принимать в свои ряды подготовленных добровольцев и резервистов. Они окажутся задействованы в случе ЧС, нарушений общественного поряда и, в случае необходимости, в обычные дни.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в городе Элад в Израиле, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. На жителей напали вооруженные топором и огнестрельным оружием террористы. Атака в Эладе продолжила череду нападений террористов в Израиле. В марте и апреле в результате подобных атак погибли 16 человек.