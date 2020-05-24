Премьер-министр Израиля прибыл на суд по обвинениям в коррупции и обмане доверия

Премьерская колонна автомобилей прибыла к зданию суда в Иерусалиме. В воскресенье там должно пройти первое заседание по делу Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.

Как сообщил корреспондент РИА «Новости» от здания суда, прибытие премьер-министра Нетаньяху сопровождалось криками его сторонников.

Первое заседание носит технический характер, на нем должно объявить, как будут проходить слушания. Адвокаты смогут ознакомиться с содержанием дела. Нетаньяху должен будет ответить, понятна ли ему суть дела.

В рамках этого дела суду предстоит заслушать показания около 300 свидетелей, из-за чего рассмотрение может затянуться на несколько лет.

Нетаньяху обвиняют в получении взятки по «делу 4000». По версии следствия, премьер-министр лоббировал интересы телекоммуникационной группы «Безек» в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на сайте Walla!.

Премьер-министра, кроме того, обвиняют в мошенничестве и обмане общественного доверия. Нетаньяху якобы получил эксклюзивные сигары и шампанское от голливудского продюсера Арнона Мильчина в обмен на лоббирование его деловых интересов. Еще одно дело касается попыток договориться с медиагруппой «Едиот Ахронот» о благосклонном освещении деятельности премьера.

Биньямин Нетаньяху считает, что цель этих обвинений — свержение его с поста главы правительства.