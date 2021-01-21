Премьер-министр Италии заявил о намерении усилить правящее большинство

Он провел совещание с представителями правящих партий: «Движение 5 звезд», Демократическая партия и парламентская группа левых «Свободные и Равные». После него было принято решение «идти по пути усиления (правящего) большинства».

В тот же день Конте встретился с президентом страны Серджо Маттареллой и провел с ним часовую беседу.