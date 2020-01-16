Премьер-министр Италии встретится с властями Алжира
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте приехал в Алжир с деловым визитом. Он планирует обсудить ливийский вопрос с руководством государства. Об этом сообщило ИА Nation News.
Джузеппе Конте встретится с премьером Алжира Абд аль-Азизом Джарадом и главой страны Абд аль-Маджидом Теббуном. Одной из главных тем для обсуждений станет вопрос о конфликте в Ливии.
Ранее лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Им удалось обсудить предстоящую берлинскую конференцию, на которой поднимут ливийский вопрос.