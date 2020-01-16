Премьер-министр Италии встретится с властями Алжира

Джузеппе Конте встретится с премьером Алжира Абд аль-Азизом Джарадом и главой страны Абд аль-Маджидом Теббуном. Одной из главных тем для обсуждений станет вопрос о конфликте в Ливии.

Ранее лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор. Им удалось обсудить предстоящую берлинскую конференцию, на которой поднимут ливийский вопрос.