Премьер-министр Италии: слова о политических мотивах России направлены против властей обеих стран

В некоторых западных издания появилась информация о том, что Россия оказывает Италии помощь из-за политических мотивов. Конте пояснил, что подобное мнение оскорбляет не только российских властей, но и итальянских.

Ранее отечественные военные врачи прибыли в полевой госпиталь города Бергамо в итальянском регионе Ломбардия. Недавно на круглосуточное дежурство заступили 32 медицинских работника и приняли первых пациентов.

Вирусологи провели дезинфекцию в пансионатах для пожилых людей.

Самолет с российскими врачами-эпидемиологами прибыл в Италию, когда она оказалась на первом месте в Европе по количеству заразившихся и погибших от коронавирусной инфекции. А местные врачи получили от Министерства обороны РФ устройства для диагностики заболевания и лабораторию войск РХБЗ.