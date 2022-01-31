Премьер-министр Испании поздравил португальских социалистов с победой на выборах

Премьер-министр Испании Педро Санчес поздравил португальских социалистов с победой на парламентских выборах. По его словам, Португалия сделала правильную ставку на социал-демократический проект. Об этом говорится в его сообщении в Twitter.

«Поздравляю, дорогой Антониу Кошта, с твоей победой. Португалия сделала еще раз ставку на социал-демократический проект, который объединяет рост и социальную справедливость», — процитировал RT сообщение Санчеса.

После обработки 97% бюллетеней стало ясно, что возглавляемая Коштой социалистическая партия побеждает на досрочных парламентских выборах.

В октябре 2021 года парламент Португалии проголосовал против проекта бюджета на 2022 год, что и стало причиной решения о его роспуске.