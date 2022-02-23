Премьер-министр Грузии не увидел опасности со стороны РФ

Грузии не грозит опасность от России на фоне украинского кризиса. Такое мнение в эфире телеканала «Рустави-2» высказал премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили.

«Опираясь на информацию наших разведывательных служб, у меня нет оснований думать, что сегодня нам угрожает опасность от РФ», — сказал Гарибашвили.

Страны Запада на протяжении нескольких последних месяцев сообщают о вероятности вторжения российских вооруженных сил на территорию Украины. Несколько дней назад британские издания The Sun и Mirror сообщили, что вторжение состоится 16 февраля в 03:00 по местному времени (04:00 по Москве). После того, как предсказание не сбылось, дату сдвинули на неопределенную «после 20 февраля».

Ранее представители творческой и политической элиты Грузии записали видеообращение со словам поддержки к гражданам Украины на фоне гипотетической подготовки к вторжению российских войн на территорию соседнего государства. В ролике в том числе приняли участие актер Вахтанг Кикабидзе и певица Нино Катамадзе. Они на украинском языке попросили все цивилизованные страны остановить «российскую агрессию» в отношении Украины.