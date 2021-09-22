Премьер-министр Грузии и президент Турции провели переговоры

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Грузии.

По данным RT, Гарибашвили отметил, что для Грузии важно поддерживать мир в регионе.

«Страна готова выполнить свою миротворческую функцию для долгосрочного мира и стабильности в кавказском регионе», — рассказали в пресс-службе.

Также премьер отметил, что Эрдоган многое делает для укрепления партнерства между странами.