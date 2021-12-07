Премьер-министр Греции Мицотакис посетит Россию 8 декабря

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис приедет в Россию 8 декабря. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на официального представителя греческого правительства Янниса Иконому.

По его данным, Мицотакис встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Премьер-министр в среду будет находиться в Сочи, где будет его первая встреча в качестве премьер-министра с президентом России Владимиром Путиным, с которым он встречался как лидер оппозиции в Афинах в 2016 году», — рассказал Иконому.

Политики обсудят сотрудничество в сферах туризма, энергетики, культуры и образования. Также будет поднят вопрос обстановки в мире.