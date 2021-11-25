Премьер-министр Гаити привел к присяге новый кабинет министров

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри представил новый состав правительства. Это событие произошло спустя четыре месяца после покушения на жизнь президента Жовенеля Моиза. Политики уже приняли присягу. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на официальную страницу правительства в Twitter.

Причинами смены правительства стали волны насилия, похищений и нехватки топлива, которые произошли на Гаити из-за действий преступных группировок. Политик отметил, что свои посты новоизбранным министрам пришлось занять в довольно непростой период.

«Мы делаем все возможное с теми средствами, которые у нас есть, чтобы восстановить власть государства. Одна из основных функций этого кабинета является создание безопасной и стабильной атмосферы», — отметил Анри.