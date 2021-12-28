Премьер-министр Франции назвал пандемию бесконечным фильмом

Глава правительства Франции Жан Кастекс признал, что население страны устало от продолжающейся почти два года пандемии коронавируса. Он сравнил происходящее в кинолентой, которая все никак не может закончиться. Однако кампания по вакцинации в стране, по словам премьер-министра, сейчас стала удовлетворительной.

«Это походит на фильм, который никак не кончается», — сказал премьер-министр в понедельник, представляя журналистам новые меры правительства в связи с усиливающейся пятой волной пандемии. Его слова привел ТАСС.

Одновременно с этим Кастекс отметил, что на текущий момент хотя бы первую прививку сделал уже 91% людей в стране. По последним данным на 26 декабря, полностью вакцинацию для профилактики коронавируса прошли больше 51,6 млн французов. Бустерную дозу получили свыше 22 миллиона человек. В целом население Франции составляет порядка 67 миллионов граждан.

Глава правительства также отметил, что вводятся новые ограничения на фоне распространения штамма «омикрон». С третьего января на территории Франции будет запрещено есть и пить в общественных местах, таких как кинотеатры, общественный транспорт и стадионы. По словам Кастекса, такие ограничения будут действовать как минимум на протяжении следующих трех месяцев. Кроме того, в тех организациях, где возможен перевод сотрудников на удаленку, ее введут на сроки не менее трех дней в неделю.

Сейчас Франция борется с пятой волной коронавируса. Рекорд по количеству заразившихся за сутки зафиксировали в стране в минувшую субботу, 25 декабря.