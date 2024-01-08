Важное 08 января 2024, 20:24 Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку European Parliament

Читать 360tv в

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в соцсети X.

Макрон поблагодарил Борн, занимавшую пост премьера с 2022 года, за работу и отметил ее «преданность делу». Причину отставки президент не назвал. Как сообщил местный телеканал BFMTV, за несколько часов до новостей об отставке Макрон провел с Борн 50-минутный разговор, содержание которого остается неизвестным.

Реклама

Уход Борн с поста будет означать смену состава правительства. По информации BFMTV, имя нового премьера планируется объявить в «ближайшие часы». Фаворитами на пост считаются министр обороны Себастьян Лекорню, министр финансов Брюно Ле Мэр и близкий соратник Макрона, бывший председатель Национального собрания Ришар Ферран.

Слухи об отставке Борн появились в начале января. Одной из ключевых причин стало судебное разбирательство вокруг министра труда Оливье Дюссо, о бвиненного в фаворитизме. Признание его виновным означало бы отставку всего кабмина. Другими поводами для критики в адрес Борн стала проведенная премьером пенсионная реформа и неспособность ответить на беспорядки, захлестнувшие страну в прошлом году.