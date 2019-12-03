  • Премьер-министр Финляндии ушел в отставку через полгода после избрания

    03 декабря 2019, 15:32

    Юлия Булыгина

    Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку правительства Антти Ринне. Премьер-министр и его команда управляли страной с 6 июня, когда прошли парламентские выборы.
    Премьер-министр Финляндии ушел в отставку через полгода после избрания

    «Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в течение этих месяцев, что я был премьер-министром», — цитирует РИА «Новости» премьер-министра Ринне.

    Президент Финляндии в ответ попросил его и его команду работать в качестве временного правительства.

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    Ранее финская государственная телерадиокомпания YLE сообщила, что премьер-министр может подать в отставку из-за скандала с забастовкой почтальонов. Она проходила с 11 по 27 ноября. Работники были недовольны переводом из одного юридического лица почтовой организации в другое, который предполагал переход в другой профсоюз и изменение оплаты труда.

    Оппоненты обвиняли Антти Ринне, который является председателем Социал-демократической партии, в бездействии для предотвращения митингов.

    По данным СМИ, новый кандидат в премьер-министры будет избран на заседании партийного совета на следующей неделе. Среди вероятных преемников Ринне называют действующего министра транспорта и коммуникаций Санну Марин.