Премьер-министр Финляндии ушел в отставку через полгода после избрания

Президент Финляндии Саули Ниинисте принял отставку правительства Антти Ринне. Премьер-министр и его команда управляли страной с 6 июня, когда прошли парламентские выборы.

«Я хочу поблагодарить вас за сотрудничество в течение этих месяцев, что я был премьер-министром», — цитирует РИА «Новости» премьер-министра Ринне.

Президент Финляндии в ответ попросил его и его команду работать в качестве временного правительства.

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Ранее финская государственная телерадиокомпания YLE сообщила, что премьер-министр может подать в отставку из-за скандала с забастовкой почтальонов. Она проходила с 11 по 27 ноября. Работники были недовольны переводом из одного юридического лица почтовой организации в другое, который предполагал переход в другой профсоюз и изменение оплаты труда.

Оппоненты обвиняли Антти Ринне, который является председателем Социал-демократической партии, в бездействии для предотвращения митингов.

По данным СМИ, новый кандидат в премьер-министры будет избран на заседании партийного совета на следующей неделе. Среди вероятных преемников Ринне называют действующего министра транспорта и коммуникаций Санну Марин.