Мир 06 марта 2023, 07:43 Премьер-министр Эстонии заявила, что ее партия нацелена на давление на Россию Reuters: партия премьера Эстонии осталась самым прокиевским правительством в Европе РИА «Новости»

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Победа реформистской партии премьер-министра Эстонии Каи Каллас гарантирует, что Таллин остается одним из самых стойких прокиевских правительств в Европе. Об этом пишет международное агентство Reuters.

Каллас заявила, что выборы оставили ее партии сильные позиции для формирования коалиционного правительства, которое будет продолжать призывать к давлению на Россию.

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«Мы должны инвестировать в нашу безопасность, наш агрессивный сосед (Россия — прим. ред.) не исчез и не исчезнет, поэтому мы должны работать с этим „, — сказала она перед своими сторонниками в воскресенье.

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Выборы в парламент Эстонии состоялись 5 марта, на которых реформистская партия Каллас набрала 31,5% голосов. Ультраправая партия EKRE заняла второе место, набрав 16,1%.

Эстонское правительство во главе с Каей Каллас активно выступает в поддержку киевского режима. В начале года Таллин выделил Украине 113 миллионов евро в качестве военной помощи. Тогда Каллас заявила, что в пакет войдут гаубицы, гранатометы и боеприпасы. Кроме этого премьер-министр призвала другие страны также заглянуть в свои запасы и предоставить Киеву то, что он хочет.