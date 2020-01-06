Премьер-министр Эстонии по-русски поздравил православных с Рождеством

«Желаю, чтобы в Рождество ваши сердца и дома наполнились добротой и миром, надеждой и теплом, заботой и радостью», — пожелал Ратас в своем обращении к православным жителям Эстонии.

Он также добавил, что этот праздник дарит всем возможность провести время в кругу близких людей, «подарив им самое ценное — внимание и любовь».

Это не первый раз, когда эстонский премьер-министр поздравляет жителей Эстонии на русском языке. Так например, Ратас в октябре прошлого года озвучил поздравление с Днем учителя на русском языке. Еще ранее, 1 сентября, эстонский премьер-министр по-русски поздравил учеников с началом нового учебного года.

Праздничная литургия пройдет в ночь на 7 января в московском храме Христа Спасителя. Возглавит богослужение патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Верующих начали пускать в храм поздним вечером 6 января.