Премьер-министр Эстонии объявил об отставке на фоне коррупционного скандала

«В политике для разрешения трудных ситуаций приходится делать очень трудный выбор. В сложившейся сегодня ситуации, исходя из своих ценностей, я принял решение уйти в отставку с поста премьер-министра Эстонской Республики», — сообщил Ратас.

В посте премьер отметил, что решение было принято после консультаций с правлением и фракцией Центристской партии и коллегами. Варианты рассматривались разные. Ратас добавил, что обнародованные прокуратурой подозрения не означают чью-то вину, но тень на сопричастных все равно падает. Поэтому уход в отставку, по его мнению, даст возможность пролить свет на все произошедшее.

«Сегодня я связался как с генеральным прокурором, так и с генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении меня», — написал премьер-министр.

Накануне партии Центра как юридическому лицу и еще пяти физическим лицам было предъявлено подозрение в коррупции. По данным государственной прокуратуры, бизнесмен Хиллар Тедер и генеральный секретарь партии Центра Михаил Корб договорились в прошлом году, что Тедер перед местными выборами пожертвует партии около миллиона евро, а в ответ фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в 40 миллионов евро, уточняет «Интерфакс». Четверо подозреваемых уже задержаны полицией. Корб также заявил о своей отставке.