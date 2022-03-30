Премьер-министр Чехии Фиала заразился коронавирусом

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел ковидом. Он рассказал, что получил положительный тест. Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

Фиала отметил, что планирует провести семь дней на изоляции. При этом он отметил, что хочет вернуться к исполнению своих обязанностей.

«Сегодня утром я получил положительный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома», — заявил он.