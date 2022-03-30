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    30 марта 2022, 01:31

    Премьер-министр Чехии Фиала заразился коронавирусом

    Арина Бобкова

    Премьер-министр Чехии Петр Фиала заболел ковидом. Он рассказал, что получил положительный тест. Об этом сообщил RT со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

    Фиала отметил, что планирует провести семь дней на изоляции. При этом он отметил, что хочет вернуться к исполнению своих обязанностей.

    «Сегодня утром я получил положительный тест на наличие коронавируса. Теперь меня ожидает, естественно, семидневная изоляция. К рабочей программе я хотел бы вернуться как можно скорее, хотя бы из дома», — заявил он.