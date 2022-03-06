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    06 марта 2022, 11:57

    Премьер-министр Великобритании заявил, что НАТО не пошлет боевые подразделения на Украину

    Премьер-министр Великобритании Джонсон: происходящее на Украине не конфликт НАТО

    Максим Зинкин

    Ситуация на Украине не касается стран НАТО, поэтому альянс не посылает в страну свои боевые подразделения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщила газета New York Times.

    Премьер-министр Великобритании заявил, что НАТО не пошлет боевые подразделения на Украину

    «Ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения. Происходящее там не конфликт альянса», — заявил политик.

    Также Джонсон отметил, что страны — члены НАТО не испытывают враждебного настроения к россиянам и не ставят под сомнение величие страны.

    «Великобритания — одна из немногих европейских стран, которые начали оказывать оборонительную помощь Украине. Теперь таких стран больше 20», — подчеркнул Джонсон.

    Ранее премьер-министр предоставил план действий по Украине, среди которых предложение продолжать оказывать максимальное давление на Россию и поиск дипломатического решения ситуации с участием «легитимного украинского правительства».