Премьер-министр Великобритании заявил, что НАТО не пошлет боевые подразделения на Украину

Ситуация на Украине не касается стран НАТО, поэтому альянс не посылает в страну свои боевые подразделения. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщила газета New York Times.

«Ни одна из стран НАТО не направляла на Украину боевые подразделения. Происходящее там не конфликт альянса», — заявил политик.

Также Джонсон отметил, что страны — члены НАТО не испытывают враждебного настроения к россиянам и не ставят под сомнение величие страны.

«Великобритания — одна из немногих европейских стран, которые начали оказывать оборонительную помощь Украине. Теперь таких стран больше 20», — подчеркнул Джонсон.

Ранее премьер-министр предоставил план действий по Украине, среди которых предложение продолжать оказывать максимальное давление на Россию и поиск дипломатического решения ситуации с участием «легитимного украинского правительства».