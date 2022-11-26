Мир 26 ноября 2022, 15:11 Премьер-министр Бельгии де Кроо прибыл с визитом в Киев Президент Украины Зеленский заявил о визите в Киев премьер-министра Бельгии де Кроо Официальный сайт Президента Украины

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Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Бельгии Александра де Кроо пройдут в Киеве в субботу, 26 ноября. О приезде европейского политика украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский опубликовал видео приезда де Кроо в свой офис.

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«Приветствую премьер-министра Бельгии Александра де Кроо. Начинаем переговоры. Уверен, что они окажутся содержательны и полезны», — написал президент Украины.

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По его словам, главной темой встречи стала программа по поставкам украинского зерна в страны Африки и Азии.

Зеленский заявил, что Бельгия выступила одним из спонсоров, оплативших поставки гуманитарных грузов.

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер анонсировала поставки на Украину 10 подводных дронов для поиска и обезвреживания мин, а также двух мобильных лабораторий. Страна также направит 100 инструкторов на тренировочную базу ЕС для обучения украинских военных.