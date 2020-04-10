Премьер-министр Армении призвал «евразийскую пятерку» объединить силы в борьбе с коронавирусом
Никол Пашинян, премьер-министр Армении, призвал страны «евразийской пятерки» объединить свои силы в борьбе с коронавирусной инфекцией. Он также заявил о необходимости обеспечить бесперебойный режим свободной торговли. Об этом написал сайт «Мир 24».
«Крайне важно обеспечить условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок, транспортная связь в ЕАЭС сегодня приобрела первостепенное значение для Армении», — сообщил Пашинян.
Он также отметил, что Российско-грузинская граница имеет жизненно важное стратегическое назначение для Армении. Премьер-министр также высказал свою благодарность правительству РФ.