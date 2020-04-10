Премьер-министр Армении призвал «евразийскую пятерку» объединить силы в борьбе с коронавирусом

«Крайне важно обеспечить условия для бесперебойного осуществления грузовых перевозок, транспортная связь в ЕАЭС сегодня приобрела первостепенное значение для Армении», — сообщил Пашинян.

Он также отметил, что Российско-грузинская граница имеет жизненно важное стратегическое назначение для Армении. Премьер-министр также высказал свою благодарность правительству РФ.