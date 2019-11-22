Премьер Маврикия назвал Британию «оккупантом»

Несмотря на решение ООН, принятое в мае этого года, Лондон отказывается вернуть остров Маврикию. Согласно резолюции, Лондон должен был в течении полугода отозвать свою администрацию с Чагоса. За такое решение проголосовали 116 государств.

Как сообщил «Царьград», несмотря на обретение Маврикием независимости в 1968 году, англичане остались на Чагосе, вопреки Декларации ООН «О предоставлении независимости колониальным странам и народам».