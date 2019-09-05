Премьер Малайзии призвал создать новую группу по расследованию MH17

Чтобы расследование по делу о катастрофе MH17 было полностью объективным, необходимо создать новый нейтральный орган. Премьер Малайзии заметил, что в него должны войти опытные эксперты из разных стран.

Мохатхир Мохаммад в интервью РИА «Новости» заявил, что в настоящее время выводы по MH17 не могут быть непредвзятыми. Катастрофу расследует группа, которой руководит прокуратура Нидерландов, Россия в процессе участия не принимает.

«Можно установить тип ракеты, по обломкам можно понять, какая часть самолета была поражена, но кто стрелял? Нам сложно поверить, что они могут установить, кто именно стрелял», — заметил Мохаммад.

По словам малайзийского премьер-министра, стоит выслушать и доказательства Йозефа Реша. Частный детектив из Германии вел собственное расследование по MH17 и предлагал передать документы голландской прокуратуре.

«Пока наше правительство не связывалось с ним. Но были публикации и слухи о том, что был еще один самолет в то же время, в том же месте», — сказал Мохатхир Мохаммад.

Он обратил внимание на тот факт, что имеющаяся информация «порождает сомнения и недоверие» к представленным Совместной следственной группой свидетельствам и уликам.

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«Поэтому мы были бы рады выслушать любого, у кого есть данные и свидетельства о том, что случилось», — подчеркнул премьер-министр Малайзии.

Он предположил, что обвинения в адрес РФ в связи с крушением Boeing MH17 обусловлены не только плохими отношениями между Западом и Москвой, но и поиском того, кто будет осуществлять страховые выплаты.

«Потребность найти виновную страну связана со страховыми выплатами», — заявил премьер.

Он добавил, что в случае наличия ответственной за трагедию страны родственники жертв смогут предъявить претензии на страховые выплаты. Поэтому близкие погибших и не сомневаются в результатах расследования.

«Если виновна Россия — она должна будет выплатить компенсацию за инцидент», — сказал Мохаммад.

Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Самолет был сбит зенитной ракетой. Погибли 298 человек.