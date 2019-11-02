  • Премьер Малайзии пригрозил заменить европейские самолеты на российские

    02 ноября 2019, 15:18

    Алена Макаренко

    Малайзия готова отказаться от покупки самолетов от европейских производителей, заменив их на воздушные судна из России. Такова цена за ограничения Европарламента на импорт пальмового масла. Об этом заявил премьер-министр Махатхир Мохамад.
    Премьер Малайзии пригрозил заменить европейские самолеты на российские

    Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не хочет устраивать торговые войны, отметил политик. Однако межправительственная организация готова ответить на все негативные шаги, которые могут быть предприняты в отношении нее, сообщило РИА «Новости».

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    «Вы снижаете наш импорт, мы сделаем то же самое», — заявил Мохамад.

    С такого рода угрозой премьер-министр Малайзии выступил на деловом и инвестиционном саммите АСЕАН в Бангкоке.

    Малазийский политик призвал членов ассоциации поддержать его позицию. По словам премьер-министра, другие прислушаются к твоему мнению, только если ты очень богатый или достаточно сильный.

    Ранее Россия и Малайзия подписали «мягкий» контракт на поставку 10 самолетов МС-21 еще на стадии подготовки его серийного производства. Этот договор не обязывает к уплате аванса.

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    В январе 2018 года Европарламент одобрил пакет мер, нацеленных на изменение энергетического рынка. Это необходимо для сокращения потребления энергии и сохранения климата. В частности, политики призвали запретить использование пальмового масла для производства биотоплива. Малайзия и Индонезия поставляют на мировой рынок до 90% пальмового масла. Из-за решения Евросоюза обе эти страны потерпят серьезные убытки.