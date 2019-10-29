Премьер Ливана объявил об уходе с поста

В своем обращении к ливанскому народу премьер заявил, что пойдет на этот шаг, чтобы остановить ухудшение ситуации.

«Я зашел в тупик и больше не могу противостоять кризису. Я попрошу президента Мишеля Ауна принять мою отставку и всего Кабинета министров. Я делаю это в ответ на волю жителей страны, которые вышли на улицы и потребовал перемен», — заявил он.

Мать с ребенком попала в центр протеста и попросила кричать потише. Вся толпа спела им Baby Shark Подробнее

Волна протестов началась в Ливане после того, как правительство объявило о введении налога на использование мессенджера WhatsApp. В бюджете не хватало денег, и Кабмин пошел на крайнюю меру. Однако это вызвало массовое недовольство граждан.

Протестующие потребовали отставки Харири и всего Кабинета министров, так как они не смогли справиться с экономическим спадом, который начался в стране.

Протесты против правительства Харири и правящего политического класса страны быстро развернулись, и протестующие потребовали падения правительства Харири, которое, по их словам, не смогло справиться с серьезным экономическим спадом.

Протестующих не успокоили даже решения об отказе введения новых налогов и сокращении заработной платы министров и депутатов на 50%. Участники акций заявили, что такие меры нужно было принимать раньше.

Негласным гимном протеста в Ливане стала детская песня Baby Shark. Все произошло, когда мать везла ребенка на машине, но оказалась в толпе протестующих. Она попросила вести себя потише, чтобы не напугать малыша. В итоге все участники протестной акции просто спели мальчику песню о маленькой акуле. Видео с места событий разошлось по Сети.