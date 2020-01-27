Премьер Ли Кэцян приехал в охваченный короновирусом Ухань

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по поручению главы государства Си Цзиньпина прибыл в город Ухань. Там в декабре 2019 года обнаружили смертельный тип коронавируса.

«По поручению председателя КНР Си Цзиньпина, член ПК Политбюро ЦК КПК, руководитель рабочей группы, созданной в связи с эпидемией пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, прибыл в Ухань для инспекции и контроля работ по борьбе с эпидемией», — сказано в сообщении правительства, его процитировало РИА «Новости».

Также политик посетил медиков и больных. По последним данным, коронавирусом в Китае заболели более 2700 человек, его жертвами стали 80 человек. Большинство случаев (1423 заразившихся и 76 погибших) зафиксированы в центральной провинции Хубэй и ее административном центре Ухань, написал ТАСС. Также много инфицированных в провинциях Гуандун, Хэнань и Чжэцзян. В Пекине заболели 68 местных жителей. На границе с Россией, в провинции Хэйлунцзян, заразился 21 человек. Один из них умер. Из-за этого в Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности.