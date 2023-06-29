Мир 29 июня 2023, 14:58 Премьер Латвии заявил о полной интеграции Украины в НАТО Премьер Латвии Кариньш: Украина интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам РИА «Новости»

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Украина на сегодняшний день фактически интегрирована в НАТО по вооружениям и процедурам. Такое мнение по прибытии на саммит ЕС высказал премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Политик добавил, что солдат Вооруженных сил Украины уже обучают военные альянса. Он высказал мнение, что после завершения конфликта будет все наоборот.

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«Они будут самыми опытными и профессиональными военными и тогда уже они будут учить нас», — процитировал премьера Латвии ТАСС.

Кариньш также высказался по вопросу членства Украины в Европейском союзе. По его словам, переговоры можно начинать уже сейчас, поскольку процесс интеграции растягивается на годы.

Единой позиции у стран-членов Североатлантического альянса по приему Украины в военно-политический блок нет. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что единственной гарантией для Украины является НАТО и на саммите в Вильнюсе пообещала некий «сюрприз». Президент Литвы Гитанас Науседа призвал отказаться от планов по приему Украины в альянс.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине на саммите блока в Вильнюсе. Однако от прямого ответа по поводу присоединения страны к альянсу он уклонился.