Мир 22 ноября 2022, 09:05 Премьер Косова отложил введение штрафов за сербские автономера по просьбе США Премьер Косова Курти решил отложить введение штрафов за сербские автономера на 48 часов РИА «Новости»

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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти временно отложил введение штрафов за сербские автомобильные номера из-за просьбы американского посла Джеффри Ховени. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные „КМ“ и другие автомобильные номера. Я счастлив сотрудничать с США и ЕС чтобы найти решение в ближайшие два дня», — заявил Курти.

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Ранее полиция Косова сообщила, что автомобилистам с буквенным обозначением регистрации UR (Урошевац), PR (Приштина), PZ (Призрен), KM (Косовска-Митровица), GL (Гнилане), PE (Печ), DA или ĐA (Джяковица), которые выдали сербские власти, выписали 1740 предупреждений. Владельцы этих авто должны были поменять их на номера с буквами RKS — «Республика Косово», уточнил ТАСС.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил 20 ноября, что если в Косове не отменят решения о штрафах за сербские автомобильные номера, то в регионе произойдет обострение, написало РИА «Новости».