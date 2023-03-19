Мир 19 марта 2023, 04:38 Премьер Косова обвинил президента Сербии в уклонении от подписания плана ЕС Премьер Косова Курти: Вучич уклонился от подписания плана ЕС по урегулированию Pxhere

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Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Албин Курти заявил. что глава Сербии Александр Вучич не стал подписывать план ЕС по урегулированию. Об этом глава косовского правительства сообщил журналистам, его слова привел ТАСС.

Переговоры президента Сербии Александра Вучича с косовским премьером Альбином Курти прошли в Охриде (Северная Македония). Они состоялись при участии главы Евродипломатии Жозепа Борреля и спецпредставителя по диалогу Белграда и Приштины Мирослава Лайчака. Стороны 12 часов обсуждали план реализации европейско-американского соглашения по урегулированию в Косово.

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В итоге Курти сообщил, что стороны достигли публичного соглашения о приложении, которое приведет к реализации основного документа.

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«Но другая сторона, как и на последней встрече в Брюсселе 27 февраля, уклонилась от подписания, на этот раз с приложением», — заявил косовский премьер.

Ранее глава Евродипломатии Жозеп Боррель назвал главное условие для интеграции Сербии и Косова в Евросоюз. Это выполнение сторонами своих обязательств по нормализации отношений, сказал Боррель по итогам переговоров в Северной Македонии.