Премьер Киргизии представил нового главу МВД

Сегодня премьер-министр Киргизии представил нового главу МВД. Им стал Улан Ниязбеков. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров представил личному составу нового министра внутренних дел полковника милиции Улана Ниязбекова», — передает РИА «Новости» слова председателя пресс-службы.

Ниязбекова назначили в субботу. В ведомстве отметили, что новый глава имеет опыт работы на руководящей должности и хорошо ориентируется в оперативной обстановке. Садыр Жапаров уверен, что организаторские способности Ниязбекова помогут качественного выполнять поставленные задачи. Также премьер-министр признался, что выдвижение молодых кадров на руководящие должности — требование времени.

Накануне депутат парламента Киргизии избрали Садыра Жапарова новым премьер-министром. Он является основателем партии «Патриот». Также без изменений были утверждены структура и состав правительства, сообщает «Национальная служба новостей».

Садыр Жапаров заявил журналистам что, несмотря на смену власти, Киргизия продолжит поддерживать отношения с Россией.