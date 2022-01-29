Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел на карантин из-за того, что один из троих его детей заразился коронавирусом. Такое сообщение распространил в пятницу местный телеканал CTV.

По данным телеканала, первое в текущем году заседание национального парламента премьер посетит только онлайн, в виртуальном формате. Встреча политиков предварительно запланирована на понедельник, 31 января. Однако о том, кто именно из детей политика заразился, ничего не сообщается.

В четверг Трюдо написал в своем Twitter, что вынужден уйти на карантин из-за того, что контактировал с человеком с коронавирусом. На текущий момент его экспресс-тест на заболевание отрицательный. Трюдо добавил, что чувствует себя нормально и пока собирается работать из дома. Также премьер-министр еще раз призвал всех жителей Канады пройти своевременную вакцинацию.

Ранее канадский МИД выступил с призывом к своим гражданам не посещать Украину во время эскалации ситуации вокруг страны. В министерстве отметили, что если люди уже находятся в этой стране, то нужно вовремя оценить, насколько присутствие там необходимо.