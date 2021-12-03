Премьер Канады Трюдо провел телефонный разговор с Зеленским
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонную беседу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу главы канадского правительства.
Политики затронули в своей беседе действия России, а также якобы существующую активность российских военных рядом с восточными границами Украины.
«Премьер-министр Трюдо заявил о настоятельной необходимости деэскалации ситуации со стороны России», — сказано в сообщении.
Канадский политик заявил, что страна поддерживает суверенитет, а также целостность территорий Украины.