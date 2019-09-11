Премьер Канады Трюдо начал предвыборную кампанию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента и дал старт началу 40-дневной предвыборной кампании. По закону новые выборы должны состояться 21 октября и премьер подтвердил эту дату.

Об этом сообщило канадское издание CP24.

«Несколько минут назад генерал-губернатор Канады приняла мое заявление о роспуске парламента. Канадцы придут на избирательные участки 21 октября», — заявил премьер в ходе обращения к нации. Он добавил, что для жителей страны это шанс проголосовать за ту Канаду, в которой они хотят жить.

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Трюдо прибыл в резиденцию генерал-губернатора страны Жюли Пейетт и попросил ее распустить парламент.

В выборах примут участие правящая Либеральная партия, Консервативная партия, Новая демократическая партия (НДП), Зеленая партия, «Квебекский блок» и Народная партия Канады (НРК). Они будут бороться за 338 кресел в нижней палате парламента Канады.

Сейчас либералы занимают в ней 177 мест, консерваторы — 95 мест, НДП — 39 мест, «Квебекский блок» — 10 мест и «зеленые» — два места. В парламенте работают восемь независимых депутатов, НПК представлена одним парламентарием.

Джастин Трюдо, который также участвует в предвыборной гонке, после выступления направился на встречу с избирателями в Ванкувер.

По закону предвыборная кампания должна начаться не позднее 36 дней до дня голосования. Выборы состоятся 21 октября.