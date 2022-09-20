Премьер Канады спел Bohemian Rhapsody в холле отеля в Лондоне | 360°

Мир 20 сентября 2022, 18:46 Поделиться Telegram

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Viber Премьер Канады спел Bohemian Rhapsody в холле отеля в Лондоне Премьер Канады Трюдо оскорбил британцев пением во время траура по Елизавете II

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Канадский премьер Джастин Трюдо спел Bohemian Rhapsody в холле лондонского отеля. Его поведение задело британцев. Об этом сообщили на сайте kp.ru.

Трюдо исполнил популярную композицию группы Queen под музыкальный аккомпанемент пианиста из Квебека — Грегори Чарльза. Премьеру подпели некоторые члены делегации Канады.

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Ролик с пением Трюдо быстро набрал популярность в Сети. Поведением гостей Великобритании возмутились англичане. Они напомнили, что делегация из Канады прибыла на прощание с королевой Елизаветой II.

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Авторы некоторых комментариев посоветовали исполнителям соблюдать хоть немного приличий. Также канадскую делегацию упрекнули в дурном тоне.

«Надо учитывать масштаб похорон и то, что Трюдо представляет Канаду. Я не ханжа, но, пожалуйста, соблюдайте немного приличий и уважения хотя бы в этот день», — заявил один из комментаторов.

При этом в офисе Трюдо не разглядели в поведении своего босса ничего плохого.

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