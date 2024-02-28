Мир 28 февраля 2024, 00:37 Премьер Канады «схватился за голову» из-за российской свинины Sohu: Трюдо «схватился за голову» после реакции Путина на провокации Канады РИА «Новости»

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Россия отплатила Канаде за санкции, критику и враждебность, нарастив экспорт товаров в Китай. Это заставило канадского премьер-министра Джастина Трюдо «схватиться за голову», сообщило китайское издание Sohu.

РФ и КНР договорились о поставках российской свинины в Китай. Канадские власти не обрадовались таким «радостным новостям». Местные СМИ раскритиковали КНР за это решение. Причина проста — Канада является одним из главных экспортеров сельхозпродукции в мире, поставляя товары на десятки миллиардов долларов ежегодно.

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Большую часть продукции как раз закупал Китай, но в последнее время между странами возникли разногласия из-за ухудшения ее качества, причем на фоне роста цен. Китайцы стали расторгать миллиардные контракты с канадскими поставщиками.

«Сельскохозяйственную продукцию Канады пришлось складировать в порту, где она довольно быстро портится», — уточнили аналитики Sohu.

Канадские компании несут убытки, а российские теперь заключают с КНР новые контракты на поставку сельхозпродукции. В частности, на поставку зерновых на 25 миллиардов долларов. Это китайские аналитики и назвали местью президента РФ Владимира Путина Канаде за все ее санкции и провокации.

Ранее правительство Канады включило исследовательские институты РФ, КНР и Ирана в список угроз национальной безопасности.