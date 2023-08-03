Мир 03 августа 2023, 00:00 Премьер Канады развелся с женой после 18 лет брака Премьер-министр Канады Трюдо и его жена объявили о разводе после 18 лет брака Викимедиа

Читать 360tv в

Многолетний брак и трое детей не сохранили брак премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Вместе со своей супругой Софи он объявил о разводе. Об этом говорится в сообщениях пары, которые они синхронно опубликовали на своих страницах в Instagram*.

«После многих содержательных и трудных разговоров мы приняли решение расстаться», — написали уже бывшие супруги.

Реклама

Они добавили, что несмотря на развод, они все равно останутся близкими людьми с глубоким уважением друг к другу и всему, что они строили и будут продолжать строить дальше.

Джастин и Софи Трюдо неоднократно говорили о сложностях, с которыми столкнулись в семейной жизни. Последние годы они редко появлялись на публике вместе. За 18 лет брака в семье появились трое детей 15, 14 и девяти лет.

Агентство Reuters отметило, что для Трюдо существует болезненная историческая параллель. Его отец Пьер Трюдо, находясь на посту премьер-министра Канады, развелся со своей женой Маргарет. Джастину тогда было шесть лет и расставание родителей стало для него серьезным личным кризисом. Придя в политику, он неоднократно подчеркивал важность крепкой семьи.

*Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежащая компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и запрещена