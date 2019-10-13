Премьер Канады надел бронежилет на встречу со сторонниками

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо надел бронежилет на встречу со своими сторонниками. Встреча проходила в рамках предвыборной кампании.

Как сообщил телеканал CBC, пришел в бронежилете на выступление в Онтарио перед своими сторонниками в рамках предвыборной кампании. Его сопровождали сотрудники службы безопасности «с тяжелыми рюкзаками за плечами». Жена Трюдо, которая должна была объявлять его выход, так и не появилась на сцене.

В Либеральной партии, которую возглавляет Трюдо, такие меры не прокомментировали. Однако телеканал утверждает, что это было сделано из-за опасений по поводу возможного насилия во время предвыборной кампании.

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В сентябре полиция Канады готовила доклады о проявлениях ненависти в интернете, которая была направлена на политических лидеров федерального уровня. Тем не менее, выступление Трюдо в Онтарио прошло без происшествий.

Трюдо является премьер-министром Канады с 2015 года. Очередные выборы пройдут 21 октября.