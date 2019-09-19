Слишком коричнево. Премьер Канады извинился за костюм Аладдина

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо извинился за снимок почти 20-летней давности. На фото в выпускном альбоме одной из школ он запечатлен в белом тюрбане и коричневом гриме.

Трюдо пояснил, что весной 2001 года выбрал себе костюм для вечерники в частном учебном заведении. Тогда нынешнему премьеру было 29, и он преподавал в этой школе. Слова политика привел телеканал CBS.

«Я нарядился Аладдином и нанес макияж. Я не должен был так поступать. <…> Мне действительно очень жаль», — сказал Трюдо, уточнив, что снимок был сделан в Ванкувере на тематическом гала-вечере «Арабские ночи».

Премьер Канады Трюдо начал предвыборную кампанию Подробнее

Фотография премьер-министра на днях появилась в журнале Time. Она стала поводом для критики Трюдо на фоне предвыборной кампании. О ее начале глава канадского правительства объявил 11 сентября.

На предстоящих выборах наиболее остро конкуренция развернется между либералами и Консервативной партией. Первые, возглавляемые Трюдо, получили большинство в парламенте после выборов 2015 года.