Слишком коричнево. Премьер Канады извинился за костюм Аладдина
Трюдо пояснил, что весной 2001 года выбрал себе костюм для вечерники в частном учебном заведении. Тогда нынешнему премьеру было 29, и он преподавал в этой школе. Слова политика привел телеканал CBS.
«Я нарядился Аладдином и нанес макияж. Я не должен был так поступать. <…> Мне действительно очень жаль», — сказал Трюдо, уточнив, что снимок был сделан в Ванкувере на тематическом гала-вечере «Арабские ночи».
Премьер Канады Трюдо начал предвыборную кампаниюПодробнее
Фотография премьер-министра на днях появилась в журнале Time. Она стала поводом для критики Трюдо на фоне предвыборной кампании. О ее начале глава канадского правительства объявил 11 сентября.
На предстоящих выборах наиболее остро конкуренция развернется между либералами и Консервативной партией. Первые, возглавляемые Трюдо, получили большинство в парламенте после выборов 2015 года.