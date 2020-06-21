Премьер Японии задумал провести референдум по отмене «мирной» статьи Конституции

Срок полномочий японского премьер-министра Синдзо Абэ истекает в 2021 году. Он решил в ближайшее время провести референдум по вопросу пересмотра основного закона страны. В частности, Абэ хочет отказаться от «мирной» статьи, которая запрещает Японии иметь собственную армию или применять силу в международных спорах.

О своем намерении премьер Абэ уже сообщил соотечественникам.

«У меня остался один год и три месяца в качестве председателя Либерально-демократической партии (ЛДП), и я хотел бы провести референдум в течение этого срока», — приводит телеканал NHK его слова.

Вместо вооруженных сил в Японии в 1954 году были созданы Силы самообороны. После поражения во Второй мировой войне американские оккупационные власти распустили императорскую армию, а также закрыли военные заводы и учебные заведения. В Конституции 1947 года был закреплен отказ Токио от участия в военных конфликтах.

Поэтому Синдзо Абэ считает одной из своих главных политических целей отказ от этой статьи. Разумеется, военные объединения Японии способны решать не только вопросы самообороны, запрет на армию выполняется только номинально. Однако девятая статья Конституции сильно задерживает наращивание военных возможностей страны.

Основной закон может быть пересмотрен только в том случае, если за это выступят две трети депутатов обеих палат японского парламента.

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